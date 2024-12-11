Denizli’de halk sağlığını tehlikeye atan seyyar satıcılara denetim

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıtalar, hijyenik olmayan şartlarda hazırlanan gıdalarla ilgili çok sayıda şikâyet alındığı belirtilirken, gıda güvenliğini sağlamayan ürünlere el konuldu.

Zabıta ekiplerinin operasyon sırasında hem vatandaşları bilinçlendirdiği hem de ilgili satıcılara uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Kanunlara aykırı faaliyet gösteren kişilere ise gerekli cezai işlemler uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği ve halkın sağlığını tehdit eden unsurlara karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek belediyeye teşekkür etti.