Denizli’de sevindiren haber! 10 yaşındaki Selahattin, matematikte dünya birincisi oldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ortaokul öğrencisi Selahattin Çınar Öner (10), dünya çapında 40'tan fazla ülkeden 3 bin öğrencinin katıldığı Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda kendi seviyesinde soruların tamamını çözerek dünya birincisi oldu. Anne Damla Topaloğlu, "Geceleri uyurken masal yerine matematik soruları sordururdu" dedi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Selahattin Çınar Öner, ilkokula başlamadan önce matematiğe merak sardı. İlkokulda başta matematik olmak üzere diğer derslerinde de başarılı olan Öner, ilk olarak Türkiye'de yerel ve ulusal matematik yarışmalarına katıldı. Bu yarışmalarda birincilikler elde eden Öner'in matematik alanındaki bu yeteneğini keşfeden emekli sınıf öğretmeni Melahat Akkulak, destek olup, çalıştırmaya başladı. Akkulak'ın desteğiyle Türkiye'nin uluslararası düzenlediği matematik yarışmasında dünya üçüncüsü oldu. Daha sonra dünya genelinde yapılan Kanguru Matematik Olimpiyatı'na katılan Öner, birinci oldu. En son kasım ayında düzenlenen 40'tan fazla ülkeden 3 binden fazla öğrencinin katıldığı Amerikan Matematik Olimpiyatı'na katılan Öner, burada da kendi seviyesinde soruların tamamını çözerek dünya birincisi oldu.

'MATEMATİK, KENDİMİ İYİ HİSSETTİRİYOR'

Amacının matematik alanında ilerlemek olduğunu söyleyen Selahattin Çınar Öner, "Olimpiyatlar geçti, 25 soruyu doğru yaparak dünya birincisi oldum. Ülkemi gururlandırdım. Diğer çocuklar uyurken annelerinden masal anlatmasını isterken, bense geceleri anneme masal anlatması yerine matematik soruları sormasını isterdim. Yarışmalara annemle beraber geçmiş sorularını çözerek hazırlanıyorum. Önceki kitaplardan çalışıyorum. Matematik, kendimi iyi hissettiriyor. Boş zamanlarımda bile geçmiş sorulara bakıyorum. Matematik alanında hedefim; iyi yerlere gelmek, milli takıma girmek" dedi.

'KÜÇÜKLÜĞÜNDEN BERİ MATEMATİĞİ ÇOK SEVİYOR'

Anne Damla Topaloğlu ise "Oğlumun dünya birincisi olması hem beni hem de okulunda gururla karşılandı. Son yarışmada dünya birinciliğini oğlumla birlikte Çinli bir çocuk aldı. Çinli çocuk ile benim oğlum soruların tamamını yaparak birincilik elde etti. 40'tan fazla ülkeden 3 binden fazla çocuk katıldı. Oğlum küçüklüğünden beri matematiği çok seviyor. Markette alışveriş yaparken bile hesaplamalar yapardı. Geceleri uyurken masal yerine matematik soruları sordururdu. Emekli sınıf öğretmeni Melahat Akkulak'ın oğlumun başarısında büyük desteği var" diye konuştu.