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Haberler Denizli Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi

Denizli’nin Honaz ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıktı. Ağaca çarparak durabilen otomobil kullanılmaz hale gelirken, kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

İHA

Giriş Tarihi: Gazete

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi

Kaza, Honaz ilçesi Karateke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç ağaca çarparak durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Honaz itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi

Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahaleleri yaptıktan sonra ambulans ile çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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