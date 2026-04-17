İzmir'de nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak can vermişti! Ebrar'ın ölümünde sanıklar için gerekçeli karar açıklandı

Geçen ay Menderes 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan Efecan Güngör, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sicilinin temiz olması ve duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak bu ceza 6 yıl 3 aya indirildi. Tutuklu sanık Mustafa Güngör ve tutuksuz sanık Y.G., 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti indirim uygulayarak Mustafa Güngör ve Y.G.'nin cezasını 5'er yıla indirildi. A.H.M. ise beraat etti.

'İHMALLER ZİNCİRİ'

Sanıklara verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda; sanıkların mesleki yeterlilik belgelerinin olmadığı, şirketin de risk değerlendirme raporunun olmadığı belirtildi. Ayrıca yük kaldırma platformu çalışma talimatı bulunmadığı, ekipmanın kurulmasından ve sonra ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde yetkili kişiler tarafından yapılması gereken ekipmanın periyodik kontrolünün yapılmadığının da altı çizildi. Ayrıca Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alınmadığı, taşıma işi sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına da uyulmadığı vurgulandı. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemlerin alınmadığının da kararda altı çizildi. Henüz 9,5 yaşında ilköğretim okulu öğrencisi olan, bakım ve gözetime muhtaç olan, kaza ve tehlikelere müdrik olmayan Ebrar'ın kusurunun olmadığı da kararda yer aldı.

Sanıkların, risk grubunda yer alan meslek icra etmelerine rağmen meydana gelen ölüm neticesini istememekle birlikte neticenin meydana gelemeyeceğini düşünerek iş sağlığı ve güvenliği açısından hiçbir önlem ve tedbir almadan, gerekli dikkat ve özeni göstermeden taşıma faaliyeti yapmalarından ötürü cezalandırıldıkları belirtildi. Olayda bilinçli taksir boyutunun yüksek olduğu kanaatine varılarak üst hadden artırım yapıldığının da altı çizildi.