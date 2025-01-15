‘VIP’ uyuşturucu tacirleri cezaevine gönderildi

Denizli'de polis ekiplerinin VIP araca düzenlediği operasyonda, 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Lüks araçla getirdikleri uyuşturucuyu piyasaya süremeden yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen araştırmalarda, Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinildi.

İstihbari ve teknik takibi tamamlayan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Plakası tespit edilen VIP araç, Denizli girişinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 2 şüpheli cezaevine gönderildi.