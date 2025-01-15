  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli ‘VIP’ uyuşturucu tacirleri cezaevine gönderildi

‘VIP’ uyuşturucu tacirleri cezaevine gönderildi

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

‘VIP’ uyuşturucu tacirleri cezaevine gönderildi

Denizli'de polis ekiplerinin VIP araca düzenlediği operasyonda, 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Lüks araçla getirdikleri uyuşturucuyu piyasaya süremeden yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen araştırmalarda, Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinildi.

‘VIP’ uyuşturucu tacirleri cezaevine gönderildi

İstihbari ve teknik takibi tamamlayan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Plakası tespit edilen VIP araç, Denizli girişinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA