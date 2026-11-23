Kolluk görevlilerince hazırlanan inceleme raporunda, şehit Tozun'un kullandığı telefon hattı ile Çelik'in kullandığı hat arasında farklı tarihlerde 15 kez iletişim kurulduğunun tespit edildiği aktarılarak, Seferihisar 'ın küçük bir ilçe olması, tarafların burada esnaf olarak faaliyet göstermesi ve sanıkların ilçe emniyet müdürlüğünde de işlerinin bulunması nedeniyle polis memurlarını tanıdıkları değerlendirildi.

Mehmet Salih Çelik



Sanık Çelik'in, vurulan kişilerin polis olduklarını bilmediği yönündeki savunmasına itibar edilmediği kaydedildi.



ATEŞ ETMESE DE MÜŞTEREK FAİL

Kararda, sanığın olay sırasında kolluk görevlilerinin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam etmesi de yer aldı.



Polis memurlarının Sedat Çelik'i yakalamaya çalıştığı sırada kardeşi Mehmet Salih Çelik'in kaçışı sağlamak amacıyla polis memuru Furkan Hakan Aşkın'a ateş ettiği, ardından diğer polisler İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun'a da ateş açtığı ifade edildi.



Sedat Çelik'in "dur" ihtarına rağmen kaçmayı sürdürerek direnişini devam ettirdiği, bu davranışıyla kardeşinin eylemlerine imkan sağladığı ve iki kardeşin olay yerinden birlikte kaçtığı kaydedilen kararda, bu hususların birlikte değerlendirilmesi sonucunda sanıkların olayın başından itibaren birlikte hareket ettiklerinin kabul edildiği aktarıldı.