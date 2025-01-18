3 saniyelik görüntü cinayeti aydınlattı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, işçi emeklisi Hasan Öztürk (63), evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle açılan ateşle yüzünden ve kafasından vurularak hayatını kaybetmiş cansız bedeni sabah yan odada uyuyan eşi tarafından bulunmuştu. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri bölgedeki 18 farklı güvenlik kamerasından 180 saatlik görüntü inceledi. 3 saniyelik bir görüntüde cinayet zanlısı Veli Tugay Savaş (24) tespit edildi. JASAT ve Pamukkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilen adresine düzenlenen operasyonda yakalanan Savaş, cinayeti itiraf etti. Öldürdüğü Hasan Öztürk'ün akrabası olduğunu 2016 yılında babasını vurduğunu, annesini ise dövdüğünü belirten Savaş, bu nedenle 16 yaşından beri kin beslediğini öldürmek için hazırlandığını söyledi.

'PLANLAR HAZIRLAMIŞTIM'

8 yıl boyunca aldığı silah ve tüfeklerle atış talimi yaptığını dile getiren Veli Tugay Savaş, "Bölgede defalarca keşif yaptım, kusursuz planlar hazırlamıştım nerelerde güvenlik kameraları var onları tek tek belirledim ve kameralara yakalanmamak için merdiven boşluklarını bazı evlerin çatılarını bahçe ve ara sokakları kullandım" dedi.

Savaş yıllardır kin beslediği Öztürk'ü öldürdükten sonra delil bırakmamak için tüfekte bulunan iki boş av tüfeği kartuşunu sobada yaktığı ifade etti. Cinayetin ardından kullandığı kar maskesi, tüfek ve kıyafetleri de arkadaşının evine sakladığını ifade etti. Veli Tugay Savaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkmede tutuklanarak cezaevine gönderildi.