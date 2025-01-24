Emekliler kendilerini doğaya adıyor

Denizli'de eğitim alan gönüllüler, tarımsal üretimin önemli bir parçası olan ağaç budama ve aşılamaları yaparak çevreye ve geleceğe faydalı olmaya çalışıyor. Emekli olduktan sonra kendisini doğaya adayan gönüllüler, dağ taş gezerek yabani meyve ağaçlarını aşılıyor. Denizli'de 'Ağaç Budama ve Aşılama' kursu düzenledi. Tarımla uğraşanların yanı sıra emekliler ve kadınların da yoğun ilgi gösterdiği kursta, gönüllü kursiyerlerin katılımıyla doğal ortamda ağaç budama ve aşılamalar yapıldı. Emekli işçi Salih Keskin, "Dağlara çıkıyorum ve kendi torbamın içine aşı için gerekli ekipmanları koyup gidip ormandaki ağaçları aşılıyorum. Emekli arkadaşlara gönüllü olarak bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.