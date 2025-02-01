Katil komşular! Kahve içmeye çağırıp öldürmüşler

Denizli'de kaybolduktan 3 gün sonra komşularının bahçesinde çuval içerisinde cesedi bulunan 54 yaşındaki Serpil Girgin'in 3 bilezik yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Mahalle komşusu iki kadın zanlı, eve çağırdıkları Serpil Girgin'i demir boruyla başına vurarak öldürdükten sonra çuvala koyup bahçeye bıraktıklarını itiraf ettiler. Denizli'nin Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 26 Ocak Pazar günü 'Komşuya gidiyorum' diyerek evinden ayrılan Serpil Girgin'e (54), akşam vaktine kadar ulaşamayan eşi Mustafa Girgin, kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri mahallede herhangi bir ize rastlayamadı. Mustafa Girgin'in ifadesinde eşinin komşularına gideceğini söylediğini belirtmesi üzerine polis ekipleri, arama çalışmalarını evin bulunduğu 2032 sokağa yoğunlaştırdı.

"KAVGA ÇIKARIP VURDUK"

Serpil Girgin'in evinin karşısındaki bahçedeki çuval, polisin dikkatini çekti. Çuvalı açan ekipler, Serpil Girgin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, eşinin beyanları doğrultusunda kolundaki 3 altın bileziğin yerinde olmadığı tespit edildi. Talihsiz kadının cansız bedeninin bulunduğu binada yaşayan ev sahibi ve kiracıları Ümmühan A. (55) ile Türkan Özdemir (51) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan komşu kadınlar Ümmühan Akkoyun ve Türkan Özdemir emniyetteki sorgularında korkunç cinayeti itiraf ettiler. Serpil Girgin'in mahalle komşusu olan iki kadın, bileziklerini almak maksadıyla komşuları Serpil Girgin'i evlerine kahve içmeye davet ettiklerini, bir süre sohbet ettikten sonra kavga çıkartıp, süpürge borusuyla kafasına vurarak öldürdüklerini anlattılar.

DETAYLI TEMİZLİK YAPMIŞLAR

Serpil Girgin'i kolundaki 3 altın bilezik için öldürdüklerini itiraf eden katil zanlısı iki kadın, 295 bin liraya sattıkları bileziklerin parasını paylaştıklarını daha sonra ise delilleri yok etmek için evde detaylı temizlik yaptıklarını ve cesedi evin bahçesinde sakladıklarını söylediler. Cinayet zanlıları Girgin'in kolundan çıkarttıkları bilezikleri Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir kuyumcuya sattıkları belirlendi. Gözaltında bulunan ev sahibi serbest bırakılırken, cinayet zanlısı Ümmühan Akkoyun ile Türkan Özdemir çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.