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Haberler Denizli Motosiklet tutkusu 2 gencin sonu oldu

Motosiklet tutkusu 2 gencin sonu oldu

SEBAHATTİN ALP MURAT YALÇIN

Giriş Tarihi: Gazete

Motosiklet tutkusu 2 gencin sonu oldu

DENİZLİ ve Muğla'da önceki gün meydana gelen iki farklı kazada, motosiklet tutkunu iki genç feci şekilde can verdi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarparak savrulan 17 yaşındaki Tolunay Allın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Motosiklet tutkusu 2 gencin sonu oldu

Allın'ın ölümünü duyan sevenleri yasa boğuldu. Genç motosiklet sürücüsünden geriye ise oyun oynadığı esnada eğlenirken çekilmiş görüntüleri kaldı.

15 YAŞINA YENİ GİRMİŞTİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında da 15 yaşındaki Eren Can Karaltı can verdi. S.Y. (42) idaresindeki 48 TR 421 plakalı otomobil ile Eren Can Karaltı'nın (15) kullandığı 48 ABU 230 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosiklet tutkusu 2 gencin sonu oldu

Ağır yaralanan Karaltı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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