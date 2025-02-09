6. hissi evlatlarının hayatını kurtardı

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Ovayurt Mahallesi Muhtarı Onur Karakuş, gece saat 03.00 sularında garip bir duyguyla aniden uyandı ve çocuklarına bakmak istedi. Yatağından kalkıp kontrol etmek için odalarına giren muhtar Karakuş, sobadan sızan gazdan dolayı odadaki keskin kokuyu fark etti.

GAZDAN NEFES ALAMIYORLARDI

Çocuklarına seslenmesine rağmen kalkmamaları üzerine zehirlendiklerini anlayan Karakuş, hemen eşi Telli Karakuş'u (40) uyandırdı. Baygınlık geçiren 13 yaşındaki Faruk Can Karakuş ile 10 yaşındaki Ali İhsan Karakuş'un evden dışarıya çıkan anne-baba, 112Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi evin önünde yaptığı kardeşler, Acıpayam Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavilerine derhal başlanan iki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KÜÇÜK OĞLU YERE DÜŞMÜŞTÜ

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Muhtar Onur Karakuş, "Gece yarısı aniden garip bir hisle uyandım. Hızlıca kalkıp çocuklara bakmak istedim. Çocuklarımın odasına iyi ki bakmışım. Şükür u an iyiler ama uyanmasaydım ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Bir şey beni uyandırdı, çocuklara bakmak istedim. Odadaki kokuyu fark etmesem belki de sabah acı bir manzarayla karşılaşacaktık. Odada duman yoktu ama karbonmonoksit gazı kokusu vardı. Çocuklardan birinin yere düştüğünü gördüm, diğerinin baygın olduğunu fark ettim. Eşimle birlikte çocukları dışarı çıkardık. Sağlık ekiplerine haber verdik" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.