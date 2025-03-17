AK Parti’nin Ramazan ziyaretleri sürüyor

DENİZLİ'DE AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, Ramazan ayı nedeniyle başlattığı mahalle ziyaretlerine devam ediyor. İftarını Kayıhan Mahallesi'nde açan Başkan Özpek, sahura kadar Kayıhan ve Bağbaşı Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Denizli'de AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, Ramazan ayı nedeniyle başlattığı mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Özpek, "Mübarek Ramazan ayını dolu dolu yaşamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Teravih namazının ardından da kahvehane ziyaretlerimiz, ev ziyaretlerimizi yapıyoruz. Biz zaten her zaman halkımızın arasındaydık" dedi.