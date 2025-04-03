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Haberler Denizli Karşı yönden gelen iki araç birbirine girdi

Karşı yönden gelen iki araç birbirine girdi

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Karşı yönden gelen iki araç birbirine girdi

DENİZLİ'DE karşı yönden gelen iki aracın çarpıştığı kazada otomobil yoldan çıktı, kazada 4 kişi yaralandı.R.Ö., yönetimindeki kamyonet ile seyir halindeyken, A.B., idaresindeki karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle A.B, yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole düştü.

Karşı yönden gelen iki araç birbirine girdi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Araçların ağır hasar aldığı kazada yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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