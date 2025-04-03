Karşı yönden gelen iki araç birbirine girdi

DENİZLİ'DE karşı yönden gelen iki aracın çarpıştığı kazada otomobil yoldan çıktı, kazada 4 kişi yaralandı.R.Ö., yönetimindeki kamyonet ile seyir halindeyken, A.B., idaresindeki karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma nedeniyle A.B, yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Araçların ağır hasar aldığı kazada yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.