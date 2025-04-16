Zeybekci’ye büyük ayıp

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun önergesiyle gündeme alınan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin isminin değiştirilmesi konusu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşüldü.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu

Komisyondan 1 ret oyuyla gelen rapor, geldiği şekliyle oylandı. 52 kabul oyuna karşın 14 ret oyu ile karar meclisten geçti. Oylama sırasında Başkanvekili Ali Marım çekimser kaldı.

AK PARTİ'DEN İTİRAZ

Komisyonda isim değişikliğine ret oyu kullanan AK Partili üye Osman Nuri Nazlıer'in 6 maddelik ret gerekçesi mecliste okundu. Nazlıer, ret gerekçesinde isim değişikliğine ilişkin idari tasarrufun hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi gerektiğini, siyasi saiklerle değil nesnel gerçekler ve hukuka uygunluğun gözetilmesi gerektiğini ifade etti. Nazlıer'in gerekçesinde isim değişikliğinin kamu yararı bulunmadığı, kişisel nitelikteki değerlendirmelerin dayanak oluşturduğu ifade edildi. Kültür merkezinin yapımı sırasında Nihat Zeybekci'nin hem maddi hem de manevi olarak katkı verdiği, ismin yapının kimliği ile bir bütün haline geldiği, Zeybekci'nin yapının inşasına öncülük ederek kent kültürüne katkı verdiği gerekçeler arasında gösterildi. AK Parti Grubu, karar sonrası salonu terk ederken, iki dönem Denizli Belediyesi Başkanlığı yapan şimdi ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili olan Ali Marım'dan sürpriz bir çıkış geldi. Marım, gündem öncesi söz alarak, kendi adı verilen bulvardan isminin kaldırılmasını istedi ve "Nihat Bey'in isminin silinmesi konusunda oy vermeyi hem siyasi hem ahlaki olarak yanlış görüyorum" dedi. Denizli'ye hizmet etmeyi merkeze koymuş siyasetçilere yapılanların büyük bir saygısızlık olduğunu belirten AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ise, Marım'ın sergilediği siyasi nezaket, ahlaki duruş ve vefanın son derece yerinde ve doğru olduğunu belirterek, tebrik etti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu

Ali Marım

RÖVANŞİST VE KİNDAR

Subaşıoğlu, "Bu şehre belediye başkanı ve bakan olarak hizmet etmiş, bu şehrin adını sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya duyurmuş Nihat Zeybekci'nin isminin tabeladan indirilmesine karar verebilirler. Fakat hiçbir şekilde, hizmet aşığı bir insanın Denizli halkının kalbindeki yerini değiştiremezler" diye konuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Nihat Zeybekci ise, Denizli'nin, 'önce şehrim' diyenlerin, siyasi görüşü ne olursa olsun bir araya gelen, kucaklaşan hemşeriliğin şehri olduğunu vurguladı. Zeybekci, "Yaptığınız şey, çirkin, nezaketsiz, şehrimize yakışmayan, saygısız, siyasi olarak ötekileştirici, bölücü, rövanşist ve kindar bir anlayışın yansımasıdır. Size yakışsa bile, Denizli'ye yakışmadı. Adımızın böyle bir çirkin nezaketsizliğe konu edilmesi bizleri hem mahcup etmiş hem de derinden üzmüştür. Sizi, hizmet etmekten onur duyduğum kıymetli hemşerilerimin vicdanına havale ediyorum" ifadelerini kullandı.