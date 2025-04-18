Yola savrulan sürücü hayatını kaybetti

DENİZLİ'DE direksiyon hakimiyetini kaybeden şahıs kaza yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre Sedat Kaplan (39), motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kaplan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgedeki bir süt toplama merkezinde çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Sedat Kaplan'ın kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. Genç adamın kalp krizi sonucu kaza yaptığı değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı