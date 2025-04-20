Ata mirası tohumlar milyonlarca fideye dönüştü

Honaz Belediyesi Yerel Tohum Merkezi Birimi tarafından yazlık sebze fidesi hibe dağıtımı için başvurular 9 Nisan tarihinde başladı. Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması, üretime teşvik amacıyla ve genetiği oynanmamış gıdayı vatandaşlarla buluşturmak amacıyla 'Ata Tohumlarından' elde edilen milyonlarca fide Honaz Belediyesi tarafından halka ücretsiz dağıtılacak. Honaz Belediyesi tarafından yaklaşık 5 bin metre karelik alanda 16 çeşit ata tohumlardan meyve ve sebze fidesi üretimi yapılıyor. Seralarda yetiştirilen fidelerin bir miktarı Honaz Belediyesine ait organik bahçelere dikildikten sonra orada olgunlaşan meyve ve sebzelerden alınan tohumlarla ata tohumunun devamlılığı sağlanıyor.