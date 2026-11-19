Emekli maaşlarında 2027 Ocak zammı için 4 formül masada: En düşük maaş ve ikramiyede gözler düzenlemede

Yeni yıl yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam için hesaplamalar hız kazandı. TÜİK 'in açıkladığı temmuz, ağustos, eylül ve ekim enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin dört aylık artış oranı yüzde 8,28'e ulaşırken, ocak ayında uygulanacak nihai zam için kasım ve aralık verileri bekleniyor. Enflasyon artışının yanı sıra refah payı, seyyanen zam ve taban aylık düzenlemesi ihtimalleri de gündeme geliyor.

EMEKLİ ZAMMINDA 4 FORMÜL GÜNDEMDE Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın emeklilere yönelik düzenlemeye ilişkin açıklamalarını değerlendiren SABAH gazetesi yazarı Faruk Erdem , A Haber yayınında masadaki olası formülleri paylaştı. Erdem, çalışmanın 17 milyon kişiyi kapsayabileceğine dikkat çekerek dul ve yetim aylığı alanların da düzenleme kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti. Taban maaş artışı, refah payı, prim gününe göre seyyanen ödeme ve yaş kriteri öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30-35 BİN TL OLABİLİR Mevcut 23 bin 552 TL'lik en düşük emekli aylığının enflasyon artışıyla yaklaşık 25 bin 907 TL seviyesine çıkabileceğini hesaplayan Erdem, ek düzenlemelerle taban maaşın 30-35 bin TL bandına ulaşabileceğini düşündüğünü söyledi. Ancak bu rakamlar henüz resmi olarak açıklanmış tutarlar değil, Erdem'in değerlendirmeleri kapsamında gündeme gelen senaryolar.

REFAH PAYI YÜZDE 10-15 OLABİLİR

Erdem, enflasyon artışına ek olarak emeklilere 10-15 puan aralığında refah payı verilmesi ihtimalini de gündeme getirdi. Bu formülün yalnızca en düşük aylığı alanları değil, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini kapsayabilecek şekilde değerlendirilmesini beklediğini ifade etti.

PRİM GÜNÜNE GÖRE 5-10 BİN TL SEYYANEN ZAM

Masadaki olası seçeneklerden birinin prim gününe göre kademeli seyyanen ödeme olduğunu belirten Erdem, 5 bin ile 10 bin TL arasında değişebilecek ek ödeme senaryolarından söz etti. Daha fazla prim ödeyen emeklilere daha yüksek tutarda ödeme yapılmasının hakkaniyet açısından değerlendirilebileceğini dile getirdi. Bu model de henüz resmi bir karar değil.

65 YAŞ ÜZERİNDEKİ EMEKLİLERE FARKLI ARTIŞ GÜNDEME GELEBİLİR

Yaş kriterinin de düzenlemede dikkate alınabileceğini değerlendiren Erdem, özellikle 60 veya 65 yaş üzerindeki emeklilere daha yüksek artış uygulanması ihtimalinden söz etti. Prim günleri aynı olan emekliler arasında yaş faktörünün farklı bir destek mekanizmasına dönüştürülebileceğini öngördü.