Kayıp pilotun sır ölümü

enizli'de kötü koku ihbarı yapılan araçta, günlerdir kendisinden haber alınamayan kayıp helikopter pilotunun cansız bedeni bulundu. Eski eşine, yangın sezonunda görev yapacağı Denizli'den eşyaları almak için Isparta'ya döneceğini söyleyen pilot, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. 11 Nisan'da Denizli'ye gelen B.K, 15 Nisan'da eşyalarını toparlamak için Isparta'ya döneceğini söyleyip izin aldı. Bu tarihten sonra mesai arkadaşları helikopter pilotundan bir daha haber alamadı. 19 Nisan Cuma günü saat 15.00 sıralarında Isparta'da polis karakoluna müracaat eden B.K'nın birlikte yaşadığı eski eşi kayıp başvurusunda bulundu. Pamukkale ilçesinde bir vatandaş, otomobilden gelen kötü kokudan şüphelenerek polis ekiplerini aradı. Ekipler, başına poşet geçirilmiş halde ölmüş bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin 4 gündür kendisinden haber alınamayan helikopter pilotu B.K'ya ait olduğu belirlendi.