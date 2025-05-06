Dağcının son rotası zirve oldu

Denizlili tecrübeli dağcı Mevlüt Kandemir'in cansız bedeni, son çıktığı dağın zirvesinde bulundu. Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Kandemir, 29 Nisan günü sabah saatlerinde evinden ayrılarak, iki arkadaşıyla birlikte Zeytinköy Yaylası Karataş mevkii istikametine mantar toplamaya gitti.

Doğa yürüyüşleri yapmayı seven, daha öncesinden de grup veya bireysel olarak aynı bölgeye defalarca mantar toplamaya giden Mevlüt Kandemir, bir süre sonra arkadaşlarından ayrılarak zirveye doğru yoluna devam etti. Yaşlı dağcıdan bu saatten sonra bir daha haber alamayan arkadaşları, kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp dağcının cansız bedeni düştüğü uçurumdan helikopterle alındı.

HAVADAN DESTEK GELDİ

AFAD ekipleri tarafından 6 gün boyunca zorlu koşullarda devam eden çalışmalarda Zeytinköy Yaylası, Bağbaşı Yaylası, Ornaz Vadisi ve İsrafil Deresi bölgesindeki ormanlık alanlar iz takip köpeklerinin de desteğiyle didik didik arandı. AFAD, DAK ve SAR ekiplerinin altıncı gününe giren aramaları sonucunda kayıp dağcı Mevlüt Kandemir, Ornaz Vadisi'ne çıkan sarp patika yolda hareketsiz vaziyette yatarken bulundu. Ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Düştüğü uçurumda hayatını kaybeden yaşlı dağcının cansız bedenine karadan ulaşmak mümkün olmayınca havadan destek istendi. Bölgeye sevk edilen jandarma helikopterine alınan cenaze, Denizli Orman Genel Müdürlüğü helikopter pistine getirildi. Kandemir'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumu morguna sevk edildi.