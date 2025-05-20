Sevgiliye son bakış

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde önceki gün feci bir kaza meydana geldi. Pamukkale gezisinden dönen Uşak Üniversitesi öğrencileri Ahmet Şahan (23) ve kız arkadaşı Feyza Özdemir'in (21) bulunduğu motosikletin ön tekeri patladı.

Aşırı hızın da etkisiyle sürücü Şahan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, karayolundan çıkıp araziye girerek takla attı. Şahan ile Özdemir araziye savruldu.

İki gencin bulunduğu motosikletin kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye uçtuğu anlar bir başka motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

ÇEVREDEKİLERİN ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri iki sevgiliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahan ve Özdemir, burada doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Son bakışları ile yürekleri dağlayan motosiklet sürücüsü Şahan da hastanede hayatını kaybetti.

Gençlerin ölümü, hem aile hem de arkadaş çevresini yasa boğdu. İki sevgili, memleketleri Uşak'ta toprağa verildi.