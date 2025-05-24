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Haberler Denizli Golf sahasında nesiller buluştu

Golf sahasında nesiller buluştu

Büyüklerin azmi ve enerjisi, hem izleyenlerden hem sporculardan büyük alkış aldı.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Golf sahasında nesiller buluştu

DENİZLİ'NİN Çal ilçesinde ilk kez düzenlenen Okul Sporları Golf Müsabakaları, 30 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Organizasyonda huzurevi sakinlerinin golf atışları ise renkli anlara sahne oldu.

RENK KATTILAR

ÇAL ilçesinde Okul Sporları Golf Müsabakaları, Çal İlçe Stadyumu'nda başladı. Çal Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Çal Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğinde düzenlenen müsabakalara 30 sporcu katıldı. İlçede ilk defa yapılan golf müsabakaları, sporun farklı dallarının gençler arasında yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

Golf sahasında nesiller buluştu

Etkinliğin en dikkat çeken bölümü ise Makbule-Hasan Erdoğan Huzurevi sakinlerinin katılımı oldu. Etkinliğe huzurevi sakinlerinin renk kattığı golf atışları, izleyenlere güzel anlar yaşattı. Golf müsabakalarının açılışı, Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran ile ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı. Kaymakam Kuran'ın da golf atışı gerçekleştirdiği etkinlikte dereceye giren sporculara İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Geren, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Aksoy, Şube Müdürü Kadir Altıkulaç ve Milli Takım Kriket Antrenörü Suat Arı tarafından madalyaları takdim edildi.

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