Pamukkale’de ’Otobüs Yolu’ projesi esnaf ile büyükşehir belediyesini karşı karşıya getirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde İstiklal Caddesi'nde hayata geçirilmesi planlanan 'Otobüs Yolu' projesi, esnaf ve vatandaşların tepkisini çekti. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemeyi hayata geçirme kararına karşı çıkan esnaf, uygulamanın ticareti olumsuz etkileyeceğini savunarak imza kampanyası başlattı. Tepkilerini valiliğe sunacak olan esnaf, izin alınması halinde yürüyüş yaparak seslerini duyurmayı hedefliyor.

Denizli'de geçtiğimiz günlerde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla 'Otobüs Yolu' projesi hayata geçirilme konusunda çalışmalar başlatıldı. Otobüs yolu uygulamasının kentte ilk kez hayata geçirileceği Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'nde başlayan çalışmalar, esnaf ve vatandaşları karşısına aldı.

Kentin önemli merkezlerinden olan İstiklal Caddesi'ndeki alışveriş ve ticaret yoğunluğuna dikkat çeken esnaf, uygulamanın günlük işleyişi güçleştireceğini savundu. Denizli'deki otopark sorununa dikkat çeken esnaf ve vatandaşlar, bu uygulamanın var sorunu daha da derinleştireceğini öne sürdü. Yaşanabilecek sıkıntıları anlatmak için karşılarında muhatap bulamadıklarını ve haklı gerekçelerinin görmezden gelindiğini iddia eden esnaf, ileride yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekmek için imza toplamaya başladı. Toplanan imzaları Denizli Valiliği'ne sunacak olan esnaf, izin alınması halinde tepkilerini dile getirmek için yürüyüş yapmaya hazırlanıyor.

"VATANDAŞIN DERDİNİ DİNLEMEYEN BİR BELEDİYE BAŞKANI OLABİLİR Mİ, OLUYORMUŞ"
Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hiçbir şekilde esnafın veya vatandaşların bu konuda derdini dinlemediğini ve muhatap bulamadıklarını ifade eden İstiklal Caddesi'nde esnaf olan Kamil Göz, "Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yol ile ilgili uygulayacağı konuda şikayetimiz var. Hiçbir altyapısı yokken buranın trafiğini kapatmanın veya yok etmenin hiçbir anlamı yok. Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu çalışmaları incelemek için geldi. Ama burada hiçbir esnafla konuşmadan kendi bildiğini okuyup çekti gitti. Vatandaşın derdini dinlemeyen bir belediye başkanı olabilir mi, oluyormuş" dedi.


"ESNAFLA BİRLİKTE İMZA TOPLADIK, VALİLİK İZİN VERİRSE YÜRÜYÜŞ YAPACAĞIZ"
Esnafla birlikte imza topladıklarını, valilik izin verirse tepkilerini dile getirmek için yürüyüş yapacaklarını belirten Göz, "Burada her hafta pazar oluyor. Pazara arabasıyla gelenler artık gelemeyecek. Zaten ara sokaklardaki yollar çok dar. Kısaca buradaki ekonomiyi bitiriyor. Bunu yapacağım demeden önce altyapının düşünmesi gerekiyordu yani otoparkları düzenlemesi gerekiyordu. Bu durum konusunda şikayetçi olmak için imza topladık. Yaklaşık 300 imza topladık. Yakın zamanda imzaları bildireceğiz. Gerekirse valilik izin tepkimizi dile getirmek ve yapılan yanlıştan dönülmesi için yürüyüşümüzü yapacağız" diye konuştu.

Hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeyle birlikte İstiklal Caddesi, gidiş ve geliş yönünde ikiye ayrılarak bir şerit yalnızca toplu taşıma araçlarına tahsis edilecek. Özel araçların bu şeridi kullanmasına izin verilmeyecek.

