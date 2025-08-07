Pamukkale’de ’Otobüs Yolu’ projesi esnaf ile büyükşehir belediyesini karşı karşıya getirdi

Denizli'de geçtiğimiz günlerde Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla 'Otobüs Yolu' projesi hayata geçirilme konusunda çalışmalar başlatıldı. Otobüs yolu uygulamasının kentte ilk kez hayata geçirileceği Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'nde başlayan çalışmalar, esnaf ve vatandaşları karşısına aldı.
Kentin önemli merkezlerinden olan İstiklal Caddesi'ndeki alışveriş ve ticaret yoğunluğuna dikkat çeken esnaf, uygulamanın günlük işleyişi güçleştireceğini savundu. Denizli'deki otopark sorununa dikkat çeken esnaf ve vatandaşlar, bu uygulamanın var sorunu daha da derinleştireceğini öne sürdü. Yaşanabilecek sıkıntıları anlatmak için karşılarında muhatap bulamadıklarını ve haklı gerekçelerinin görmezden gelindiğini iddia eden esnaf, ileride yaşanabilecek sıkıntılara dikkat çekmek için imza toplamaya başladı. Toplanan imzaları Denizli Valiliği'ne sunacak olan esnaf, izin alınması halinde tepkilerini dile getirmek için yürüyüş yapmaya hazırlanıyor.