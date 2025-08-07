Pamukkale’de ’Otobüs Yolu’ projesi esnaf ile büyükşehir belediyesini karşı karşıya getirdi

"VATANDAŞIN DERDİNİ DİNLEMEYEN BİR BELEDİYE BAŞKANI OLABİLİR Mİ, OLUYORMUŞ"

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hiçbir şekilde esnafın veya vatandaşların bu konuda derdini dinlemediğini ve muhatap bulamadıklarını ifade eden İstiklal Caddesi'nde esnaf olan Kamil Göz, "Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yol ile ilgili uygulayacağı konuda şikayetimiz var. Hiçbir altyapısı yokken buranın trafiğini kapatmanın veya yok etmenin hiçbir anlamı yok. Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu çalışmaları incelemek için geldi. Ama burada hiçbir esnafla konuşmadan kendi bildiğini okuyup çekti gitti. Vatandaşın derdini dinlemeyen bir belediye başkanı olabilir mi, oluyormuş" dedi.





