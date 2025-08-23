AK Parti'li Sarıbaş: “Organize kötülüğün adresi CHP’dir

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçtiği günden beri sular durulmuyor. CHP lideri Özgür Özel'in Başkan Çerçioğlu'na yönelik sözlerinden dolayı AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, eleştirilerde bulundu.

'HİZMET ÜRETİN'

SARIBAŞ konuyla ilgili "Özgür Özel'in, büyük AK Parti ailemize katılan Sayın Özlem Çerçioğlu'na ve partimize yönelik 'organize kötülük' ithamları, CHP'nin demokrasi karşıtı reflekslerini partimize yamamaktan ibarettir. Milletin iradesine saldıran, kaynakları gasp eden gerçek 'organize kötülük' adresi CHP'dir. Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu da AK Parti de her zaman milletin hizmet siyasetinin yanında olmuştur. Özel'in siyaseti, adres şaşırması ve iftiradan ibarettir; milletimiz kavga değil, eser ve hizmet beklemektedir" ifadelerini kullandı