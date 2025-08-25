Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Türkiye’nin istikbali güvence altındadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Başkan Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına tanıklık ettiğimiz şu günlerde, bizi bağrına basan her bir Ahlatlı kardeşime teşekkür ediyorum.

Ahlat'ın hızla hak ettiği yere geldiğini görüyoruz. Okçular Vakfımızın da çabaları sayesinde Ahlat'a ve Malazgirt'e gençlerimizin ilgisi yıldan yıla artıyor.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ CANİ SALDIRILARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR"

Bu yıl da Kabinemizi Ahlat'ta topladık. Ekonomideki güncel gelişmeler başta olmak üzere Gazze soykırımı dahil birçok konuyu ele aldık. İsrail'in bugün hastaneye düzenlediği saldırıda en az 5'i gazeteci 20 Filistinli şehit oldu. Netanyahu hükümeti cani saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Ülkemizin Gazze'deki katliamını durdurmak, mazlumlara daha fazla yardım ulaştırmak için atacağı ilave adımları değerlendirdik.

"TÜRK LİRASINA OLAN GÜVEN ARIYOR"

Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Türk lirasına olan güven arıyor. Merkez Bankası rezervleri 176,5 milyar dolar oldu. Sanayi üretim endeksinde de tablo gayet olumlu. Haziran ayında üretimimiz geçen aya göre yüzde 0,7 arttı. İstihdam verilerimizde de sorun gözükmüyor. İşsizlik oranımız tek hanelerde seyrediyor. Hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla sürdürüyoruz.

"SİYASİ FIRSATÇILARA PABUÇ BIRAKMIYORUZ"

Fahiş fiyatlar aracılığıyla milletin lokmasına el uzatan piyasa fırsatçılarına nasıl göz açtırmıyorsak, siyasi fırsatçılara da pabuç bırakmıyoruz.

Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürenler ve belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitmiştir.

"ZENGEZUR BÖLGE İÇİN BARIŞ PROJESİDİR"

Zengezur bölge için barış projesidir. Diğer projelerin yapımı da devam ediyor. Toplam 13 bin 919 km'ye çıkardığımız demiryollarımıza yeni hatlar eklemeyi sürdürüyoruz. Hedefimiz demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 km'ye çıkarmaktır.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE DAHA ÇOK YÜZLEŞİYORUZ"

İklim değişikliği ile daha çok yüzleşiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerimiz zirai don olayında çiftçilerimizin yanında olmak için ilk andan itibaren sahadaydılar. Çiftçimize 7 milyar TL zarar ödemesi yapıldı. 16 milyar TL daha ödeme yapacağız. Öte yandan sigortası olmayan üreticilerimizin zararlarını da karşılıyoruz. Toplamda 46,5 milyar liralık bir desteği kasım ayı sonuna kadar 470 bin üreticimizin hesaplarına yatıracağız. Bunu sadece bir destek değil, üreticimize güven ve sofralarımıza da bereket demek olduğunu vurgulamak istiyorum.

ORMAN YANGINLARI

Bir diğer mücadele ettiğimiz alan orman yangınlarıdır. Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yerel yönetimlerimiz ve STK'larımız seferberlik ruhuyla yangınlara müdahale ettiler. Yangınlarda hayatını kaybeden şehitlerimize Rabbimden rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Türkiye yangınlarla mücadele parmakla gösterilen bir ülke konumundadır. Yangınlara karşı 27 uçak, 105 helikopter görevde. Yangın sonrası ağaçlandırmada da iyi konumdayız. Avrupa'da birinci dünyada ise dördüncüyüz. Ormanlarımızın 3'te 2'si yangınlara hassas alandadır.

"YURT DIŞINDAKİ KARDEŞLERİMİZ ASLİ UNSURUMUZDUR"

Türkiye sınırları içindeki 86 milyon vatandaşının yanına yurt dışındaki 7 milyonu aşkın vatandaşıyla çok büyük bir ülkedir. Bu kardeşlerimiz, milletimizin dünyadaki temsilcileridir.

Türk diasporasının hayranlık uyandıran başarılarına bizzat şahit olmuş bir siyasetçiyim. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimize daima sahip çıktık. Bakınız geçen sene Türkiye'ye gelen 62,2 milyon ziyaretçinin 9,6 milyonu yurt dışındaki kardeşlerimizdir. 60,5 milyar dolarlık turizm gelirimizin yüzde 17'si bu kardeşlerimizin katkılarından oluşuyor.

Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin üzerinde keyifle siyaset yapacağı kum torbası değildir. Türkiye'nin istikbali güvence altındadır."