Pamukkale’de çöp dağları ile halk sağlığı hiçe sayılıyor

DENİZLİ'NİN turistik ilçesi Pamukkale, doğal güzellikleri ve şifalı sularıyla bilinirken, son günlerde oluşan çöp dağlarıyla gündeme geldi. İlçenin bazı mahallelerinde oluşan çöp dağlarına çevre kirliliği ve kokuya neden olurken, vatandaşların da Pamukkale Belediyesi'nin asli görevini yerine getirmemesi nedeniyle mağduriyet yaşadığı ifade edildi.

HAŞERE SAYISI ARTTI

PAMUKKALE ilçesinde uzun süredir çöplerin düzenli olarak toplanmadığını öne süren AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, "Sokaklarımızda günlerce bekleyen çöpler, pis koku ve görüntü kirliliği oluşturmakta aynı zamanda halk sağlığını tehdit etmektedir" dedi.

Özpek, "Çocuklarımızın oynadığı parklar, okullarımızın çevresi ve pazaryerleri çöp yığınlarıyla dolmuş durumda. Toplanmayan çöpler nedeniyle, sinek, böcek ve haşere sayısı hızla artarken, ilçe sakinlerimiz her gün daha büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalmaktadır. Pamukkale gibi turistik ilçede bu görüntüler hem ilçemizin imajını zedelemekte hem de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini düşürmektedir. Belediyenin asli görevi olan temizlik hizmetini yerine getirmekte yetersiz kalmakta, halkın taleplerini görmezlikten gelmektedir. Pamukkale halkı olarak bu sorumsuzluğunuzu kabul etmiyor, belediyeyi acilen göreve davet ediyoruz. İlçemizin temizliği ve halk sağlığı için gerekli adımların vakit kaybetmeden atılmasını talep ediyoruz" dedi.