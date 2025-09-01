Buldan yangınında felaketin boyutu havadan görüntülendi

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 gündür devam eden yangına müdahaleler devam ediyor. Yangının 4. gününün öğle saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Buldan'ın Bölmekaya Mahallesi'ne kadar ulaşmıştı.

Bölgede bulunan polis, jandarma, komando ekipleri mahallede bulunan vatandaşları ve hayvanları tahliye etmişti.

Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın, köyün çevresindeki ormanlık alanlara ve tarlalara sıçradı. Bölgeye çok sayıda helikopter, arazöz, itfaiye ekipleri, TOMA araçları ve personel görevlendirilmişti. Aynı zamanda dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmişti. Gece saatlerinde mahalle çevresindeki yangın kontrol altına alındı.

BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Denizli'deki yangının 5'inci gününde soğutma çalışmaları yapılan bölgeler ve Bölmekaya'nın hasarı havadan görüntülendi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 gündür devam eden yangın için söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan süren müdahalelerde ekipler çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Dün alevlerin kıskaca aldığı Bölmekaya Mahallesi'ne kadar sıçrayan yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Sabah saatlerinde yangın bölgelerinde havadan başlayan söndürme çalışmaları belirli bölgelerde soğutma çalışmasına geçildi.

Soğutma çalışması yapılan bölgeler ile Bölmekaya Mahallesi'nde hasar alan araziler havadan dron ile görüntülendi.