Devrilen traktörün sürücüsü öldü

DENİZLİ'NİN Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde üzüm yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hayatını kaybetti. Adnan Seren (61) idaresindeki üzüm yüklü traktör, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak devrildi. Römork da yüklü olan tonlarca üzüm yola saçılırken traktör altında kalan Seren ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftçi Adnan Seren'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.