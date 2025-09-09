Darp edilen kadını şoförler kurtardı

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde otomobil içerisinde bir kadının darp edildiğini gören halk otobüsü şoförleri olaya müdahale ederek talihsiz kadını öfkeli adamın elinden kurtardılar. Olay, önceki gece saat 00.50 sıralarında meydana geldi. Mesailerini tamamlayan belediye halk otobüsü şoförleri, bir otomobildeki erkek şahsın yolcu koltuğundaki kadını darp ettiğini fark etti. Tarafların arasına giren şoförler, kadını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bir ara şoförlerin elinden kurutulan şahıs, darp ettiği kadını kovalamaya çalışsa da şoförler kısa sürede onu yakalandı. Kadın güvenli bir alana götürüldükten sonra olay polise ihbar edildi