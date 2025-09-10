Otomobilin altında kalarak ezilen kadın hayatını kaybetti

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Denizli'nin Merkez efendi ilçesinde, belediye otobüsünden inip yolun karşısına geçmek isteyen Figen Altuntaş (45), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Zafer Mahallesi Menderes Bulvarında meydana geldi. A.İ.G. (67) yönetimindeki otomobil, Gümüşler Kavşağına doğru seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen Figen Altuntaş'a çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Altuntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü A.İ.G. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
