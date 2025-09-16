Denizli'den acı haber! Göçükten sağ çıkan madenci hastanede hayatını kaybetti

Maden ocağının girişinden 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, Beyağaçlı Hüseyin Turan ve madenin bulunduğu köyde ikamet eden Ömer Duran mahsur kaldı. Madeni çıkarmak için açılan tünelin yan tarafından gelen pasaya gömülen 2 işçi saatlerde kurtarılmayı bekledi. Krom madenindeki göçükte mahsur kalmalarının ardından hem göz hem de sesli temas sağlanan işçilerin kurtarılması için AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra madencilerin katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.