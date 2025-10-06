  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli Denizli’de pompalı dehşeti: Kamyonetin önünü kesip ateş açtılar

Denizli’de pompalı dehşeti: Kamyonetin önünü kesip ateş açtılar

Denizli Merkezefendi’de sabah saatlerinde korkunç bir silahlı saldırı yaşandı. Plakasız hafif ticari araçla kamyonetin önünü kesen Eyüp Ş., kamyonet sürücüsü Kadir Kaya’yı (32) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayda, Kadir Kaya ile birlikte araçta bulunan Zeki Önel (39) ve kardeşi Tahir Önel (38) de ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Olay, saat 09.30 sıralarında Denizli'nin Yenişafak Mahallesi Akça Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Ş. kullandığı hafif ticari araçla Kadir Kaya yönetimindeki 20 V 8229 plakalı kamyonetin önünü kesti. Eyüp Ş., kamyonetten inen Kaya ile yanındaki Zeki Önel ve kardeşi Tahir Önel'e pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kadir Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kardeş ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Kaya'nın cenazesi otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Eyüp Ş.'nin yerini tespit etti. Eyüp Ş., cinayet büro ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla olay yeri yakınındaki inşaat halindeki tek katlı bir evde suç aleti pompalı tüfekle yakalandı. Eyüp Ş.'nin hafif ticari aracın kiraladıktan sonra plakalarını söktüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA