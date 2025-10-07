Enver’in biyonik kol hayali gerçek olsun

Denizlİ Acıpayam'da geçtiğimiz yıl iftar sonrası temizlik için mahalleliye yardım ettiği sırada montunu asmak isterken traktör miline kolunu kaptıran 6'ıncı sınıf öğrencisi Enver Kadir İlhan'ın sol kolu kesilmişti.

Acı olay sonrası 11 yaşındaki Enver'in biyonik kola kavuşması için kaymakamlık izniyle yardım kampanyası başlatıldı. Küçük çocuğun ailesi, evlatları için gerekli olan 2 milyon TL'nin toplanabilmesi için destek bekliyor.

YARDIM İÇİN HESAP NUMARASI

Enver Kadir İlhan için Kaymakamlık onaylı yardım hesabı

IBAN No: TR37 0006 4000 0013 2250 9142 18