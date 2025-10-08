  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli Avukatın yasa boğan ölümü: Balkon kapısından içeri girerken eşiğe takılıp başını yere çarptı

Avukatın yasa boğan ölümü: Balkon kapısından içeri girerken eşiğe takılıp başını yere çarptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Avukat Üzeyir Çiçekçi, evinin balkon kapısından içeri geçerken eşiğe takılarak düşüp, başını beton zemine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Avukatın yasa boğan ölümü: Balkon kapısından içeri girerken eşiğe takılıp başını yere çarptı

Olay bugün saat 02.00 sıralarında Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait evde balkonda oturan Avukat Üzeyir Çiçekçi, bir ara içeri girmek istedi. Bu sırada ayağı kapı eşiğine takılan Çiçekçi, düşüp, başını beton zemine çarptı. Ağır yaralanan 1 çocuk babası Çiçekçi, eşinin durumu bildirmesi üzerine gelen acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin arından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiçekçi, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Avukatın yasa boğan ölümü: Balkon kapısından içeri girerken eşiğe takılıp başını yere çarptı

Çiçekçi'nin ölüm haberi Denizli Barosu'ndaki meslektaşlarını yasa boğdu.

MEMLEKETİ NAZİLLİ'DE DEFNEDİLDİ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, evinin balkon kapısından içeri geçerken eşiğe takılıp düşen ve başını beton zemine çarparak hayatını kaybeden Avukat Üzeyir Çiçekçi (35), memleketi Nazilli'de son yolculuğuna uğurlandı. Koca Cami'de kılınan cenaze namazına, Nazilli Belediye Başkanı Yardımcısı Selahattin Yılmaz, Aydın Barosu Başkanı Utku Devrim Barış Arslan, Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök, meslektaşları ve yakınları katıldı. Namazın ardından cenaze Eğriboyun Mezarlığı'na defnedildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA