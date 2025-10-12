  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli Denizli’de skandal görüntü! Halk ekmek fabrikasında fare çıktı

Denizli’de skandal görüntü! Halk ekmek fabrikasında fare çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki halk ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin yayılmasının ardından gece saatlerinde harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bozburun Mahallesi’nde bulunan fabrikada denetim yaptı. Ekipler, zemin üzerinde ölü fare tespit ederken, kalorifer peteklerinde küf oluşumu ve çeşitli hijyen eksiklikleriyle karşılaştı.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesine ait halk ekmek fabrikasında fare gezdiği ileri sürülen görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından denetim yapıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, belediyenin Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren halk ekmek fabrikasında farelerin gezdiği iddia edilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gece saatlerinde fabrikaya gitti.

Fabrika içinde yapılan incelemeler sırasında zeminde ölü fare tespit edildi, kalorifer peteklerinin küflendiği görüldü.



Görevliler hamur karma makinesinin bulunduğu alan ile diğer bölümlerde incelemeler ve hijyen denetimi yaptı.



Fabrika hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tutanak hazırlandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA