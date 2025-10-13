Denizli'de halk ekmekten bu kez de böcek çıktı

Eşim daha yeni doğum yaptı. Ekmekten çıkan bu kurt ve pislik yüzünden eşim yemekten tiksindi sütten kesildi. Ben onlara ulaşmak için her şeyi yaptım. Görsünler sorunu çözsünler diye gittim ekmeği geri teslim ettim. Bu olayın üzerine düşen de olmadı, bana geri dönen de olmadı. Bu Halk Ekmek fırınları denetleniyor mu? Gıda ve Kontrol Müdürlüğü ve zabıtalar bu fırınlara denetim düzenliyor mu? Çalışan ustaların hijyen belgeleri var mı? Artık kafamızsa birçok soru oluştu. Ben kendim de pide ustasıyım bizler de unu ile uğraşıyoruz. Kendi yemediğimiz, hijyeninden emin olmadığımız hiçbir ürünü müşteriye sunmuyoruz. Böyle bir şeyin belediyenin verdiği Halk Ekmek hizmetten çıkması bizleri üzdü" ifadelerini kullandı.

