Denizli’de okul müdürüne kurşun yağmuru!

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Feyzi Özmen, 3 çocuğunun gözü önünde kurşunlandı. Müdür Özmen'in bacağı ve koluna 4 kurşun isabet ettiği öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise okul kantinini işleten Berna Karakuzu'nun oğlu 17 yaşındaki Kemalcan Kararakuzu olduğu öğrenildi. Merkezefendi ilçesine bağlı Karahasanlı Mahallesi 2001 Sokak'ta meydana gelen olayda, Merkezefendi 19 Mayıs İlkokulu Müdürü Feyzi Özmen, sabah okula giderken 3 çocuğuyla birlikte evinden çıktı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

ÇOCUKLARININ ardından kendisi de otomobiline bineceği sırada, Müdür Feyzi Özmen'e yaklaşan saldırgan, elbisesinin altında gizlediği silahla 4 el ateş ederek, hızla olay yerinden kaçtı. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Özmen'in sol bacağına 3 ve sol koluna ise 1 kurşun isabet ettiği belirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayan müdür, sol dizine saplanıp içeride kalan tek kurşunun çıkarılması için ameliyat edildi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

SALDIRIYI gerçekleştiren kişinin, okul kantinin işleten kantinci Berna Karakuzu'nun 17 yaşındaki oğlu Kemalcan Karakuzu olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırganın babasının bir süre önce okul müdürüyle kantin sözleşmesi yüzünden tartışma yaşadığı ve ayrıca Kemalcan Karakuzu'nun kantinde çalışırken kız öğrencilere sarkıntılık ettiği iddiasıyla müdüre şikayet edildiği iddia edildi.