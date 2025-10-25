Acıpayam Belediyesi’nin işini vatandaşlar yüklendi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yağmur suları ve taşlar sebebiyle kullanılamayacak şekilde bozulan yolun düzeltilmesi için devalarca belediyeye başvuran ve başvuruları dikkate alınmayan vatandaşlar çareyi kendilerinin saatlik olarak kiraladıkları iş makinasıyla düzeltmekte buldu.

PARAYLA İŞ MAKİNESİ TUTTULAR

Çamlık Mahallesi Evkara mevkiindeki ulaşım yolu, yağmur suları ve taşlar sebebiyle kullanılamayacak duruma geldi. Tarlalarına ulaşmakta zorluk yaşayan Çamlık Mahallesi vatandaşları CHP'li Acıpayam Belediyesi'ne defalarca yolun düzeltilmesi için başvuruda bulundu. Başvuruları dikkate alınmayan mahalle halkı özel bir şirketten saatlik ücretini kendileri ödeyerek iş makinası kiraladı. Kiraladıkları iş makinası ve kendilerine ait traktörlerle yolu düzelteme çalışması yaptılar. Kendi imkânlarıyla organize olan mahalle sakinleri, traktör ve iş makineleriyle yolu açarak ulaşımı sağladı. Belediyenin yapması gereken işi kendi imkanlarıyla yapan mahalle halkı 'Çamlık Evkara Belediyesi hizmete başladı' ifadelerini kullandı.