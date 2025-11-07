Enver’in proteze kavuşmasına az kaldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ceketini traktör miline kaptırarak kolunu kaybeden 11 yaşındaki Enver Kadir İlhan'a miyoelektrik kontrollü çocuk protezi takılması için başlatılan kampanyada sona yaklaşıldı.

Hayırseverler, Enver'in bu süreci aşabilmesi için desteğini esirgemedi. Protez için gerekli 2 milyonun tamamlanmasına sadece 44 bin lira kalırken küçük Enver, heyecanla koluna kavuşacağı günü bekliyor.

Küçük Enver'in yardım kampanyasında kalan 44 bin lira için Kaymakamlık onaylı yardım hesabına bağış yapmak isteyenler için hesap numarası:

IBAN NO: TR37 0006 4000 0013 2250 9142 18