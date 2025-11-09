Lösemiyi yendi hayata tutundu

Denizli'de geçen yıl yakalandığı lösemi hastalığının (kan kanseri) ardından gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan 9 yaşındaki Taha Mert Tezcan, bir yıl aradan sonra okuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ümit ve Arzu Tezcan çiftinin 9 yaşındaki oğulları Taha Mert'e, geçen yılın haziran ayında yüksek halsizlik şikayetiyle başvurduğu Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde (PAÜ) lösemi teşhisi konuldu.

'ANNEMDEN KEK İSTEDİM'

Taha Mert'in doktorları, tedaviden olumlu sonuç aldı. Yaklaşık 1 yıl sonra hastaneden taburcu edilerek kontrol aşamasına giren ve tedavisine evinde devam edilen Taha Mert, artık sadece indüksiyon tedavisi için hastaneye gidiyor. Taha Mert Tezcan, "Doktorlarım, hemşireler ve öğretmenlerim çok iyilerdi. En çok dışarıya çıkmayı ve iyileşmeyi istiyordum. Artık ayakta tedaviye geçtim. Daha rahat oluyor. Hastaneden ilk çıktığımda annemden kek yapmasını istemiştim" dedi. PAÜ Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Selin Yakarışık ise Taha Mert'in hastaneye ilk geldiği andan itibaren enerjisinin çok yüksek olduğunu ve bir an öne iyileşebilmek için sürekli mücadele ettiğini anlattı.