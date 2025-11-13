Yola kontrolsüz çıkan otomobil, motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi Kazım Kaynak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında duraksayan ve henüz sürücüsü bilinmeyen 20 ADF 19 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde yola çıkması sonucu yukarıdan gelen 20 AGC 393 plakalı motosikletli ile çarpıştı. Çarpışma sonucu araç ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken motosiklet sürücüsü yaralandı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri yolu kontrollü şekilde kapattı. Sağlık ekipleri yaralı sürücüsü olay yerinde müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından çekici ile otomobil ve motosiklet çekilirken polis ekipleri yolu kontrollü şekilde açtı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.