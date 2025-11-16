Denizli Büyükşehir’de 351 milyonluk ulaşım zararı! 'Kamuoyu bilgilendirilsin'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, belediye meclisinde yaptığı konuşmada, otobüslerle ilgili karşılaşılan sorunlara değindi. Çavuşoğlu, "Ayda yaklaşık 66 bin otobüs seferi yapılmakta. 10 ayda, bütün biniş gelirlerimiz 275 milyon TL. Aynı süre içerisinde personel gideri olarak ödediğimiz miktar 324 milyon lira. Yani diğer giderler hariç tüm biniş gelirlerimizi topladığımızda Ulaşım A.Ş'de çalışan personelin giderini karşılamıyor" dedi.





'HARCAMALAR ÇOK FAZLA'

"176 milyon lira yakıt giderimiz var, 75 milyon lira civarında tamir bakım. 50 milyon lira civarında da diğer giderlerimiz var" diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Kaskosu, çıkan işçinin tazminatı ve aklınıza gelebilecek doğal gazı, elektriği, suyu ve benzeri de toplam tutarımız 626.769.607 TL. Yani 10 ay boyunca otobüsü çalıştırdığımızda harcamalar personel gideri, akaryakıt ve tamirle diğer giderleri topladığınızda 626 milyon liraya ulaşıyor. Aynı dönemde topladığımız biniş gelirleri 275 milyon lira. Yani Ulaşım A.Ş, 10 aylık süre içerisinde yeni aldığımız otobüslerin amortismanları hariç 351 milyon lira zarar ediyor."



