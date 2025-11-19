AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu: “Denizli Büyükşehir’de para var ama proje yok”

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na sosyal konut, kentsel dönüşüm ve ulaşım konusunda net çağrılar yaptı.
Belediye bütçesinin etkin kullanılmadığını savunan Subaşıoğlu, "Büyükşehir'in kasasında 3 milyar TL'nin üzerinde nakit kaynak olduğunu düşünüyoruz. Bu, kentsel dönüşümden ulaşıma kadar birçok yatırım için büyük bir fırsattır.
Zaman, finans ve insan kaynakları yönetiminde ciddi eksiklikler bulunuyor. En önemli gündemimiz sosyal konutlar, kentsel dönüşüm ve refahı artıracak yeni bir şehir vizyonudur. AK Parti Denizli İl Teşkilatı olarak 'Yeni Bir Denizli' konseptine hazırız" dedi.