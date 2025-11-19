Denizli'de düğünü beklerken ölüm geldi! Simge hayatını kaybetti!

Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan 26 yaşındaki Simge Bayram, direksiyon dersi almak için sürücü kursuna ulaşmaya çalıştığı sırada Lütfi Ege Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Bu sırada genç sağlıkçıya S.T. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Simge Bayram ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Simge Bayram, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Simge Bayram, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.