Denizli'de düğünü beklerken ölüm geldi! Simge hayatını kaybetti!

Denizli'de yaşanan acı olayda 26 yaşındaki Simge Bayram düğün hazırlığındayken hayatını kaybetti. Kaza, 17 Kasım akşamı Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda meydana geldi.
Özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan 26 yaşındaki Simge Bayram, direksiyon dersi almak için sürücü kursuna ulaşmaya çalıştığı sırada Lütfi Ege Anadolu Lisesi önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Bu sırada genç sağlıkçıya S.T. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Simge Bayram ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Simge Bayram, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Simge Bayram, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
ÖDEMİŞ'TE UĞURLANACAK
Karşıdan karşıya geçen yayanın ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü S.T. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden fizyoterapist Simge Bayram'ın bir ay sonra yapılacak düğünle inşaat mühendisi O.Ç. ile hayatını birleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Genç sağlıkçının cenazesinin İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.