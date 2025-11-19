Denizli'de tarlada öldürülmüştü: Cinayeti HTS kayıtları aydınlatacak!

HATİCE Baysal cinayetinde, tutuklu şüpheli Hasan Mol'a ait HTS kayıtlarının incelenmesine karar verildi. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 23 Mayıs 2023 tarihinde meydana gelen olayda, annesi ve babası ile birlikte yaşayan 61 yaşındaki Hatice Baysal, asma yaprağı toplamak için üzüm bağında gitmiş, kendisini aramaya çıkan annesi Hanım Baysal ve komşusu tarafından arazide av tüfeğiyle sırtından vurulmuş halde bulunmuştu.

UZAKLAŞTIRMA ALDIRMIŞ

Sırtından 3 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Baysal'ın cinayetini araştıran jandarma ekipleri, Baysal'ın kendisini darp ettiği gerekçesiyle daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı komşusu Hasan Mol'u cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yaşlı kadını hayvan otlatma meselesi yüzünden darp ettiği iddia edilen 53 yaşındaki Hasan Mol, tutuklanmıştı. Savcılık, cinayet günü sanık Hasan Mol'un olay yerinde olup olmadığının kesinleştirilmesi amacıyla HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti.