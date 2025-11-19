Kayıtçı Başkan’a hapis cezası! O ses ayıtlarını meclis üyelerine dinletmiş!

CHP'li Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç, o dönem Belediye Başkan Yardımcısı olan partilisi E.A.'nın Fransa'da yaşayan bir gurbetçi hemşehrisiyle yaptığı telefon görüşmesini bir şekilde elde etti. Başkan Kılınç'ın kendisi hakkında eleştiri yapılan konuşmayı CHP'li Serinhisar Belediye Meclis Üyelerine dinlettiğinin ortaya çıkması üzerine, konu yargıya intikal etti.

CHP'DEN İSTİFASINI AÇIKLADI

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'den istifa eden E.A., çalışmalarını bağımsız belediye meclis üyesi olarak sürdürdü. Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç hakkında Belediye Meclis Üyesi E.A'ya ait ses kayıtlarını 3. şahıslara dinlettiği gerekçesi ve "Kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla açılan dava sonuçlandı.