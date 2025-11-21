Buldan simidi de tescil yolunda!

BULDAN Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 2025 yılının ilk günlerinde yapılan çalışmalar neticesinde Buldan Simidi Coğrafi İşaret Patenti alınmasında son aşamalara gelindi. Farklı yapılışı ve lezzetiyle ünlü Buldan Simidine Coğrafi İşaret Patenti kazandırmanın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Kulalı "Yüzyıllardır süregelen ve yapılışı dedenen toruna geçen asırlık lezzetimiz Buldan Simidine tescil kazandırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Buldan Simidinin yapılışının her aşamasını belirledik. Ununu, hamurunu, yoğrulmasını, ustalarımızın şekil vermesini kayıt altına aldık. Yetkili mercilerle yapılan görüşmeler olumlu neticelendi" dedi.