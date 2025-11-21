Gurbette çalışıp Denizli'ye döndü: Ceviz üretimiyle Avrupa’daki maaşından daha çok kazanıyor

YILLARCA gurbette çalışıp emekli olduktan sonra memleketi Denizli'ye dönen 61 yaşındaki Ziya Nacaklı, 35 dönüm alanda bin 200 ceviz ağacında üretim yaparak marka olma yolunda ilerliyor.
Nacaklı, "Şu anda bile dönerden kazandığımdan daha fazla kazanıyorum.
Ağaçlara bakmak zor ve zahmetli. Bir yıl boyunca ağaçlara bakım yapıyoruz. İlk beş altı yıl meyve olmuyor. Sonrasında da yıl yıl artarak ürün yetişiyor. Şu anda tam kapasite ürün olmamasına rağmen Fransa'da ki dönercilik işimden daha çok kazanıyorum.
Tarım bilinçli ve sistemli yapılırsa para kazandırıyor. Şimdilik ceviz toplamayı el emeği ile yapıyoruz. Onun dışında boylama ve soyma işlerinin hepsi mekanik" dedi.