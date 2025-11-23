Denizli'de 12 çocuklu ailenin ilginç hikayesi: Türk tarihi çocuklarının isminde yaşıyor...

'İYİ Kİ BU İSİMLERİ KOYMUŞ'

Eşe Nazlı Çetin ise 12 çocuk annesi olduğu için mutluluk duyduğunu ifade etti. Çocuklara verilen isim konusunda eşine hiç müdahale etmediğini belirten Çetin, "Bu isimleri koyma demedim. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Hepsi kendi işinde gücünde" dedi. 19 yaşındaki Subutay Noyan Çetin de eski Türk ismini taşıdığı için kendisini farklı hissettiğini dile getirerek, "İsmimi ilk duyanlar şaşırıyor. Babam iyi ki bu isimleri koymuş. Diğer isimlere göre adım bende ağırlık hissettiriyor" diye konuştu.

