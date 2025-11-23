Denizli'de 12 çocuklu ailenin ilginç hikayesi: Türk tarihi çocuklarının isminde yaşıyor...

DENİZLİ'DE İğdir Mahallesi'nde oturan ve kurduğu mermer fabrikasında üretim yapan 63 yaşındaki Halil Çetin, gençlik yıllarından bu yana Türk tarihine ilgi duydu. Çetin, bu ilgisi nedeniyle, dünyaya gelen 12 çocuğuna da "Oğuzhan, İlbilge, Aybike Halime, Hazercan Neşe, Alper Tunga, Aybars Pusat, Selenge Senem, Ramazan Kürşat, Alperen Koray, Kurtcebe Noyan, Subutay Noyan ve Börübars Sancar" isimlerini verdi.
Eşi Eşe Nazlı ile 1984 yılında evlendiklerini belirten Çetin, dünyaya gelen çocuklarının isimlerini Türk tarihinde yer edinmiş Türkçe isimlerden seçtiğini dile getirdi.
Çetin, 8 oğlu ve 4 kızından en küçüğünün 17, en büyüğünün 40 yaşında olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Milliyetçi ve ülkücü kökenden gelen biriyim. Türk tarihine çok büyük sevgim, saygım ve merakım var. Çocuklarıma eski Türk tarihinde yer edinmiş, saygı duyulan isimlerden koydum. Türkçe isim tercih ettim. Geçmişimizle gurur duyuyorum. "
'İYİ Kİ BU İSİMLERİ KOYMUŞ'
Eşe Nazlı Çetin ise 12 çocuk annesi olduğu için mutluluk duyduğunu ifade etti. Çocuklara verilen isim konusunda eşine hiç müdahale etmediğini belirten Çetin, "Bu isimleri koyma demedim. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Hepsi kendi işinde gücünde" dedi. 19 yaşındaki Subutay Noyan Çetin de eski Türk ismini taşıdığı için kendisini farklı hissettiğini dile getirerek, "İsmimi ilk duyanlar şaşırıyor. Babam iyi ki bu isimleri koymuş. Diğer isimlere göre adım bende ağırlık hissettiriyor" diye konuştu.