Denizli’de yürekleri ağıza getiren olayda 21 canlık zafer

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde ev olarak kullanılan iş hanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Felaketle sonuçlanabilecek olay, çevredekilerin hızlı ihbarı ve itfaiye ekiplerinin acil müdahalesi ile mutlu sona ulaştı. 17'si çocuk 21 kişi binadan tahliye edilerek kurtarıldı.

BÜYÜK MADDİ HASAR

OLAY, Merkezkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi 2. Ticari Yolda bulunan çok katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İş hanının birinci katında bulunan ve ev olarak kullanılan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi dumanla kapladı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun dumana rağmen hızlı ve koordineli bir şekilde hareket eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan vatandaşları tek tek tahliye etti. Kurtarılanlar arasında yaşları küçük olan 17 çocuğun bulunması, operasyonun önemini gözler önüne serdi. Kurtarılan 21 kişi, dumandan etkilenme ihtimaline karşı olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince kontrol edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu tamamen söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.