Kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü

Denizli'de hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti. Kaza, Honaz Tüneli Ovacık Mahallesi çıkışında meydana geldi. İsmail Gemi idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü İsmail Gemi ve eşi Gülay Gemi araç içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri Gülay Gemi'nin kaza sırasında hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan eşi İsmail Gemi'ye ise ilk müdahalelerin ardından ambulans ile en yakın hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.